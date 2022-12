Giappone-Spagna 2-1 le pagelle e il tabellino della partita

Leggi su sportnews.eu

(Di giovedì 1 dicembre 2022) . Scontro diretto fondamentale per entrambe per sognare la qualificazione agli ottavi di finale. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ?????????JFA?????????????????? (@japanfootballassociation) PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Non sarà certamente facile peravere la meglio una sull’altra Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.