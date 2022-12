(Di giovedì 1 dicembre 2022) Morengo. Un piccolo paese di provincia e una piccola casa in centro dove una donna con problemi di tossicodipendenza avrebbe subito continue vessazioni dal suo compagno che abusava di alcol. È un quadro drammatico quello che emerge dall’ordinanza di convalida dell’arresto di Sandra Fratus, la 51enne in carcere da venerdì sera con la pesante accusa di omicidio volontario aggravato dalla convivenza. La donna, originaria di Legnano ma da anni residente in Bergamasca, prima a Romano e poi a Morengo, hacon una coltellata al cuore il 30enne nigeriano Mohamed Ernest Emperor, con il quale conviveva da circa un anno. Una relazione nata cinque anni fa dopo la fine del matrimonio della donna con un uomo di Romano, dal quale ha avuto due figli. Un rapporto fin dall’inizio non semplice. Lo straniero aveva alle spalle precedenti per spaccio e un arresto alla frontiera ...

BergamoNews.it

Accolto tiepidamente dal pubblico, faceva la sua vita, di catalogo. Fino a inizio 2020 aveva ... "Quandopiccola, vedevo la passione per la lettura come una cosa da nerd , me ne vergognavo", ...giovane, in forma e in salute. Avevo appena corso una mezza maratona, fatto CrossFit per tre ...ereditaria della tiroide in famiglia - ha raccontato al Mirror - Ho iniziato a sentirmi molto... “Ero stanca di prendere botte, ma non ci credo che ho impugnato il coltello e l’ho ucciso” Julia Elle in un lungo post sui social denuncia la campagna mediatica di odio di cui è vittima dopo lo scandalo scoppiato a partire da alcune menzogne sulla sua vita privata contenute nei suoi libri ...Il racconto di Delahed, nata a Teheran e poi fuggita in Italia nel 2010. Nella capitale iraniana si è laureata e ha insegnato all'università. Ad Huffpost ...