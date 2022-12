Chiara Ferragni | un video fa scatenare i fan | è incinta?

Tuttosport

Da giornisfoggia un enorme cerotto sul braccio ma, nonostante le insistenti domande dei fan a tal proposito, ha preferito non svelarne il motivo.: il mistero del cerotto Da ...Tempo di feste natalizie e anche di intimo a tema. Eccomostrare alcuni suoi look. Ma i social non perdonano A Natale si è tutti più buoni ma, evidentemente, non lo sono gli haters di. La conferma è arrivata dall'ultimo ... Chiara Ferragni preoccupa i fan: il mistero del cerotto sul braccio Chiara Ferragni ha lanciato le nuove tendenze intimo e lingerie, e non solo, per le festività natalizie 2022. L'imprenditrice digitale ha condiviso nelle ultime ore ...Luca Vezil continua a far discutere. L’ex di Valentina Ferragni, infatti, è stato beccato di nuovo insieme a quella che sembra essere la sua ...