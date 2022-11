Basket | Eurolega 2022 2023 11^ giornata | programma | date | orari e tv

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Ilcon le, glie come vedere in tv le partite dell’11^dell’di. Turno che vede diversi scontri interessanti: giovedì 1 dicembre, ad esempio, ecco Efes-Olympiacos Pireo e il derby francese tra Lione e Monaco. Impegnata anche l’Olimpia Milano, chiamata ad un solo risultato, la vittoria, contro il Baskonia per tornare a fare punti dopo sei sconfitte consecutive. Venerdì 2 dicembre, ilsi apre con la trasferta della Virtus Bologna sul caldissimo campo della Stella Rossa di Belgrado, per poi proseguire con Fenerbahce-Real Madrid, altro duello che promette spettacolo. A chiudere il turno, infine, sarà Bayern Monaco-Maccabi. Ecco, quindi, ildel ...

, Virtus: Due giornate di squalifica - in- per Milos Teodosic. Decisione appellabile dal Club entro dieci giorni. La Segafredo sarà impegnata, venerdì, sul parquet della Stella ...Il Baskonia, che ha 5 vittorie e 5 sconfitte, segna tanto (87,9 punti a partita vs i 68,3 di Milano), ma subisce anche tanto (85,9 vs 75,2) , con le due squadre che sono ai lati opposti delle due ...Su Sky e in streaming su NOW la principale competizione di basket per club a livello europeo, la Turkish Airlines EuroLeague ...BASKET, EUROLEGA – Gli sceicchi di Dubai sono pronti a investire 40 milioni di euro per costruire un nuovo team di grandi stelle per entrare in Eurolega nel pro ...