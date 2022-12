Il Foglio

In cosa consiste Annualmente, ogni azienda europea inquinante riceve dei crediti per ogni tonnellata di anidride carbonica (o per l'ammontare equivalente di ungas serra)può produrre ...Altra regione, il Piemonte,mercatino imperdibile: dal 6 all'8 dicembre la cornice magica di ... Sono 200 gli espositoripropongono presepi artigianali, ceramiche, boule in vetro soffiato, ... Altro che Pd! Il Congresso più avvincente è quello della Lega di Varese. Salvini teme di perderlo. Giorgetti arbitro Ora che la fase eliminatoria si sta concludendo e prendono forma ... confermando di avere notevole potenziale per arrivare fino in fondo, qualcun altro ha deluso. La resa dei conti è sempre più vicina ...Nella casa dei big leghisti va in scena il duello tra la Lega di Salvini e la Lega delle origini. Si decide per una manciata di voti. La paura del segretario e il tentativo di posticiparlo ...