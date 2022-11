Juventus | dietro le dimissioni anche il rischio del commissariamento L’intercettazione su Ronaldo | “Poi tocca fare una transazione falsa”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 30 novembre 2022) La scelta delledi Andrea Agnelli e dei componenti del Consiglio di amministrazione è maturataper ilche lavenisse commissariata. Non solo quindi la possibilità che la procura di Torino, nell’ambito dell’inchiesta sui presunti falsi in bilancio e aggiotaggio telematico, chiedesse nuove misure cautelari dopo l’approvazione del bilancio già rimandata due volte, mache presentasse una denuncia al Tribunale per gravi irregolarità ex articolo 2409. Cosa vuol dire? Si tratta della richiesta di un’ispezione finalizzata al controllo giudiziario: una facoltà che il codice civile assegnaai pubblici ministeri quando le società sono quotate in Borsa. Una mossa possibile visto come la procura di Torino sta seguendo passo dopo passo ancora oggi il ...