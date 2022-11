Folgorato nel negozio di elettonica. 50 enne muore a Genova

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Un uomo di circa 50 anni è rimastomentre lavorava dentro il locale magazzino di undi elettronica in corso Europa a. Sul posto sono intervenuti il 118, con l’automedica, e i vigili del fuoco. L’uomo è stato rianimato e trasportato in codice rosso all’ospedale San Martino di. Secondo le prime informazioni l’uomo stava lavorando su un fornetto quando è stato colpito da una violenta scarica elettrica. Sulla vicenda indagano carabinieri e ispettori della Asl3. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

