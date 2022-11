Basket | Curry si scusa per l' errore sul possesso decisivo | ' ho sbagliato scelta' '

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Dallas, 30 nov. - (Adnkronos) - “mio, sono situazioni al limite: ho, avrei dovuto cercare il layup, ma ero un po' confuso riguardo punteggio e tempo a disposizione". Il playmaker dei Golden State Warriors Stephenspiega così ilnel match perso contro i Dallas Mavericks. Con la sua squadra sotto di 2 il numero 30 ha provato a forzare cercando la tripla in step back, muovendo in maniera sospetta il piede perno e inducendo gli arbitri a fischiare passi: "Ho provato il colpo della vittoria, secondo me non era passi, ma chi sono io per dirlo?”, conclude

