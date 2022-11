Wilma Goich e Daniele Del Moro | tutta la verità | il gieffino non si nasconde

Protagonista del GF Vip,è al centro del gossip: hai mai visto come era da giovane Cambiamento sconvolgente, irriconoscibile.La 63enne pur riconoscendo il suo sbaglio, si è lamentata con: 'I giovani si possono permettere tutto e noi no'. La diretta interessata soprattutto, è rimasta delusa dall'intervento di ...Tra Daniele Del Moro e Wilma Goich è nata una meravigliosa amicizia, nonostante l’ambiguità del personaggio rappresentato da quest’ultima, molto spesso messa in discussione. I due si sono trovati, ...Daniele Dal Moro e Wilma Goich saranno solo amici dopo il Grande Fratello Vip, lui fa sapere che non ci sarà nulla di più tra loro ...