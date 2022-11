Una mail aveva avvisato De Luca e Manfredi del rischio | a Ischia allarme ignorato

(Di martedì 29 novembre 2022) Una comunicazione inviata via Pec a 23 indirizzi diversi e nessuna risposta. Questo è un nuovo capitolo del difficile puzzle attorno al disastro di Casamicciola. Lacertificata è stata spedita da Giuseppe Conte (omonimo del leader Movimento 5 Stelle), già sindaco di Casamicciola negli anni '90 e dirigente regionale. E Ingegnere. Che, in sostanza, di fronte all'allerta meteo arancione, il 22 novembre, dunque quattro giorni prima della frana, si era messo al computer escritto un suggerimento: evacuare. I destinatari? Li mette in fila parlando con diversi media. In un'intervista al Corriere afferma: «Avevo scritto al Prefetto di Napoli, al Commissario prefettizio di Casamicciola, al Sindaco(Primo Cittadino di Napoli, alla cui area metropolitana appartiene Casamicciola n.d.r), alla Protezione Civile Campania». ...

Cyber Security 360

... Pulisic sta dimostrando di avere ancora tantissimo da dare e il Chelsea - che ha fatto sapere di volerlo sacrificare - può 'accontentarsi' diquarantina di milioni. Come riporta il 'Daily', ...Per venire a conoscerlo mandare whatsapp ocon presentazione. Viene affidato in Lombardia come membro della famiglia3381658329 - 3339521373 AssociazioneLuce Fuori Dal Lager odv Rifugio ad ... Analisi di un’e-mail: ecco come riconoscere truffe e frodi informatiche Una comunicazione inviata via Pec a 23 indirizzi diversi e nessuna risposta. Questo è un nuovo capitolo del difficile puzzle attorno al ...Una domanda che spinge a lavorare sul server di posta elettronica ... proprio per lo scenario di dissesto che da tutti era tristemente noto. Anzi. A leggere le mail giunte agli organi di stampa, l’ex ...