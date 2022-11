Pronostico Bitesize | Maribor vs Bravo – 29 11 22

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 28 novembre 2022) Notizia fresca giunta in redazione: Concorrenza: Prva Liga Mercato: vittoriaProbabilità: 4/5 @888sport In quello che potrebbe essere un incontro vivace dalla Prva Liga slovena martedì sera,accoglieràal Ljudski vrt. A cominciare dai padroni di casa, mentre ilpotrebbe trovarsi a una certa distanza dalla difesa del titolo nazionale in questa stagione, i giganti sloveni si stanno godendo una recente macchia viola. Visto per l’ultima volta all’inizio del mese, quando ha messo in campo un’altra prestazione martellante mentre si faceva strada verso il 4-0 in trasferta contro il Tabor Sezana, gli uomini di Damir Krznar hanno vinto ciascuna delle ultime tre gare nazionali al giro. Allo stesso modo, mettendo in mostra una prestazione stellare il 6 novembre quando hanno ...