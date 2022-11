Pirotecnico | ma forse inutile | a suon di gol | Camerun e Serbia non si fanno del male

Leggi su sportface

(Di lunedì 28 novembre 2022) A chi serve questo pareggio?a Brasile e Svizzera, che potrebbero fare più di un pensierino a replicare il risultato stasera. Non tanto a, che c’hanno però regalato una bella partita, ricca di gol e colpi di scena, nell’ultimo appuntamento mattutino di Qatar 2022. Già, perché gli africani e gli slavi, dopo aver perso all’esordio, si trovavano obbligati a muovere la classifica per non andare incontro alla certa eliminazione: ne viene fuori una partita vera, d’altri tempi, in cui i tatticismi vanno subito a farsi benedire. E il 3-3 con cui si chiude il match lascia l’amaro in bocca a entrambe: servirà battere rispettivamente Brasile e Svizzera all’ultima giornata, e non è detto che possa bastare. E’ il festival del gol, e parla anche un po’ italiano. In primis per la zampata in mischia di Castelletto, origini ...