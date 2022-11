La Cina s’infiamma tra flop vaccinale | censure e un vicolo cieco per Xi

Leggi su formiche

(Di lunedì 28 novembre 2022) L’incendio in un condominio nella città di Urumqi, nello Xinjiang, in cui hanno perso la vita 10 persone, sarebbe stata la scintilla dell’inusuale ondata di proteste in. Le limitazioni anti-Covid, che da due anni isolano il Paese, avrebbero ostacolato l’arrivo dei soccorsi e intrappolato le vittime all’interno delle loro case in fiamme, secondo alcune versioni che circolano in rete. Così, questo fine settimana migliaia di cittadini sono scesi in piazza con candele e fiori per ricordare i morti nell’incendio, sfidando le misure di contenimento del virus. Una protesta soprattutto giovanile: nelle università, gli studenti hanno organizzato veglie, sollevando fogli di carta bianca in segno della censura imposta dal governo cinese. A Shanghai, alcuni manifestanti hanno chiesto le dimissioni del presidente Xi Jinping, mentre a Pechino, Nanjing, Guangzhou e Chengdu le ...