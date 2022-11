(Di lunedì 28 novembre 2022) Treviglio. Quarta vittoria consecutiva per la Bluche al PalaFacchetti batte l’Assigeco Piacenza 70-64 e consolida il terzoin classifica con 6 vittorie e 2 sconfitte, dietroa Cantù e alla Vanoli Cremonaa. In una gara molto equilibrata, i biancoblù conducono per larga parte del match, ma Piacenza ha il merito di non uscire mai dal match. Tra i padroni di casa, Marcius firma una doppia doppia (10 punti e 14 rimbalzi), sul fronte opMcGusty è top scorer con 21 punti. Maspero, Cerella, Marini, Lombardi e Marcius è il quintetto di partenza per i locali, mentre da parte opposta Salieri sceglie in regia Sabatini accanto a Miaschi, McGusty, Pascolo e Skeens. Si parte con buon ritmo con entrambe le squadre che corrono: la Blumette a segno un primo break (11-3) firmato da ...

BergamoNews.it

...con una splendida tripla di Santini al suono della sirena e poi ha messo in campo un ottimo...13 punti realizzati nell'ultimo periodo sono arrivati tutti negli ultimi minuti quando i giallo...C Silver non ha deluso la sfida tutta nostrana ieri sera a Casnate nel gironeC Silver il Team Abc di coach Costacurta sempre avanti si è imposto per 80 - 57 allungando nel finale C'era grande attesa nel campionato diC Silver per il super derby lariano che è ... La Blu Basket sa solo vincere: quarto successo in fila e 3° posto consolidato Finale amaro per la Sangiorgese che sul filo della sirena cade a Pavia contro la Riso Scotti al termine di una gara intensa e tiratissima. La partita - Avvio complicato per i blu arancio che soffrono ...Tra basket e volley ecco il calendario domenicale delle squadre abruzzesi impegnate nei campionati di serie A e serie B.