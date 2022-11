(Di lunedì 28 novembre 2022) (Adnkronos) - •S.p.A.,, ha concluso con successo laper l'assegnazione della tariffa relativa aldi Kuma, nella prefettura di Kumamoto, a 15,90 JPY/kWh (circa 0,11 €). •Corporation - controllatase diS.p.A in- sta sviluppando numerosi impianti per oltre 250 MW di energia eolica e fotovoltaica in. Tokyo, 28 Novembre 2022 –(“HJE”), società interamente controllata daS.p.A., ha vinto ...

Adnkronos

... vanno ovviamente tutti nella direzione del cloud smart, con VMware Aria che si pone come tecnologia di cloud management che orchestra applicazioni,e servizicloud privati, ......, impermeabilizzazione del suolo, oltre che da edifici. L'espansione urbana e le sue ...di una cultura della sostenibilità che possa promuovere l'inclusione dei giovaniil ... Infrastrutture S.p.A., attraverso Hergo Japan Energy, si aggiudica gara in Giappone per progetto eolico onshore da 30 MW dall’inviato a Strasburgo – Dal Parlamento Europeo arriva una sponda solidissima alla Commissione sulla protezione delle infrastrutture critiche dell’Unione. A larga maggioranza gli eurodeputati hanno ...Genova. Durante il Consiglio comunale di oggi, martedì 15 novembre, è stato approvato all’unanimità l’ordine del giorno presentato dal consigliere Mattia Crucioli (Uniti per la Costituzione) che ...