GFVip | polemiche per Antonino Spinalbese | le dichiarazioni intime su Oriana Marzoli e Belen Rodriguez

Leggi su dailynews24

(Di lunedì 28 novembre 2022)è finito al centro delleper delle recentipoco nobili fatte su. Non solo, l’hair stylist aveva espressamente sottolineato che non avrebbe parlato della sua ex, ma è andato oltre spifferando dettagli intimi. Ecco cosa è accaduto. Tristi rivelazioni: sui social scoppia la polemica Parlando con L'articolo