È stata la partita di Pedri e Musiala

(Di lunedì 28 novembre 2022) Qatar 2022 si porta dietro questioni problematiche, in questo articolo abbiamo raccolto inchieste e report che riguardano le morti e le sofferenze ad esso connesse. Spagna-Germania era il primo big match del Mondiale, la sfida tra due squadre che, pur non partendo tra le primissime favorite, erano tra quelle che potenzialmente potrebbero vincerlo. Era unainteressante anche perché sono Nazionali simili per molti versi. Inoltre è uno scontro tra due nazionali che rappresentano le due principali avanguardie tattiche del calcio degli ultimi 15 anni. Spagna e Germania sono infatti entrambe guidate da due allenatori che hanno vinto tutto e subito con il proprio club, e che appena lo hanno lasciato sono stati accolti dalla Federazione. Sia Luis Enrique che Flick non rappresentano poi una cesura netta con il passato, ma più che altro un passo in avanti per una ...