Addio ad Albert Pyun | regista di Cyborg e Capitan America

(Di lunedì 28 novembre 2022), ilstatunitense di B-movie a basso costo come “La spada a tre lame”, “” e “”, è morto sabato 26 novembre a Las Vegas all’età di 69 anni. L’annuncio della scomparsa è stato dato dalla moglie e produttrice Cynthia Curran. Secondo “The Hollydood Reporter”aerano state diagnosticate sclerosi multipla e demenza senile. Nel 1982 ilgirò il suo primo film, “La spada a tre lame” interpretato da Lee Horsley, Kathleen Beller e Simon MacCorkindale. La pellicola fantasy guadagnò 39 milioni di dollari negli Usa (120 milioni di dollari oggi) e rimarrà il titolo di maggior incasso della sua carriera. Tra i film successivi, il thriller distopico di arti marziali “” (1989) di Jean-Claude van ...

