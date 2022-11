Vittoria Puccini | chi è il compagno Fabrizio Lucci | età | carriera | figli | foto e Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 27 novembre 2022) Torna, come ogni domenica che si rispetti, l’appuntamento con Verissimo, il programma di Canale 5 che vede alla conduzione Silvia Toffanin. Tra gli ospiti di oggi, pronta a raccontarsi a cuore aperto e senza freni, anche l’attrice, che si soffermerà sul suo ultimo film, Vicini di casa, che uscirà al cinema il 1 dicembre. L’attrice sarà in studio con Claudio Bisio! View this post onA post shared by(@official) Cosa sappiamo sudiè nato a Roma il 30 luglio del 1961 e nella vita è un direttore della ...