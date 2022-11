Calcio | Mondiali 2022 | tegola per il Portogallo | due costole fratturate per Danilo Pereira

(Di domenica 27 novembre 2022) In un Mondiale si sa che si deve combattere anche contro gli infortuni. Francia e Brasile, tra le big, sono state le squadre più penalizzate a livello di sfortuna. Quest’oggi tocca anche aldover affrontare un’assenza importante in vista della prossima partita. Il centrocampista del Paris Saint Germain, impiegato come difensore centrale nel match d’esordio con il Ghana, si è fratturato trein allenamento. Sicuramente non sarà a disposizione per Fernando Santos in vista dei due prossimi match del girone contro Uruguay e Corea del Sud, mentre possibile rivederlo in campo dagli ottavi. Foto: Lapresse

Paulo Dybala non gioca ma questo, quando rischi di perdere il Mondiale per infortunio e invece riesci ad essere convocato, in questo momento conta poco. L'attaccante della Roma, finora, non è stato ...Raccontava Vincenzo Mollica , alla cerimonia di apertura del Torino Film Festival , di essere stato una volta scelto dalla Rai come inviato aidiproprio perché lui, di, non sapeva nulla. Questo significa, anche, che per apprezzare la narrazione e l'epica che il, e lo sport in generale, garantiscono non si deve ..."Il Napoli sta giocando bene, un calcio bello e vincente. Ho detto a Spalletti che possono vincere lo scudetto". Lo ha detto Rafa Benitez, ex ...Wilma Goich è andata contro il regolamento del programma, infrangendone le regole. La gieffina è rientrata nella casa del Grande Fratello Vip, dopo aver trascorso ...