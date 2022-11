Suicidio assistito in Svizzera. Cappato si autodenuncia a Milano

news.provincia.bz.it

"Marco Cappato si autodenuncia, presso la stazione dei Carabinieri Milano Duomo, dopo aver accompagnato il signor Romano in Svizzera per il" con Marco Cappato (tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica), Filomena Gallo (segretaria dell'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ...... dove ieri è morto con, Romano, un 82enne di origini toscane e residente a Peschiera Borromeo, nel Milanese. Cappato rischia "fino a 12 anni di carcere", come ha sottolineato lui ... Suicidio assistito: il convegno annuale del Comitato etico provinciale | Tutte le news | News | Amministrazione provincia Bolzano Marco Cappato si è autodenunciato stamani dai carabinieri della compagnia Duomo a Milano per aver accompagnato in una clinica svizzera, dove ieri è morto con suicidio assistito, Romano, un 82enne di ...Il tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni Marco Cappato si è autodenunciato stamani dai carabinieri della compagnia Duomo a Milano ...