Manovra | Ciriani | ' è la più sociale possibile | assurdo uno sciopero'

(Di sabato 26 novembre 2022) Roma, 26 nov. (Adnkronos) - "Noi non chiudiamo la porta a nessuno. La reazione di Landini è esagerata. Se la loro ricetta era la patrimoniale lei capisce bene che è difficile trovare delle soluzioni condivise". Temete uno? "Scioperare contro un governo nato 30 giorni fa, che ha già dimostrato di tenere i conti in ordine e lo spread basso sarebbe molto sorprendente, non lo capirebbe nessuno". Così il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca, a La Stampa. Unometterebbe il governo in difficoltà? "Non temiamo la piazza, ma spero fortemente che lonon ci sia. Nessuno ha interesse a surriscaldare il clima"- L'opposizione vi accusa di favorire gli evasori, come rispondete? "È una polemica totalmente strumentale. Molte famiglie e aziende italiane, soprattutto dopo la pandemia, sono ...