Francia | Griezmann | “Partita complicata contro Danimarca | abbiamo fatto sforzo eccezionale”

Nel momento migliore dei danesi lapiazza il colpo del ko . Azione di Coman sulla destra, la palla arriva ache crossa in area, si inserisce Mbappè sulla traiettoria e con il corpo ...... dopo il pari danese firmato da Christensen, la decide a 3' dalla fine tramutando in rete una pennellata (con la difesa della Danimarca però complice nel non marcarlo) di. La... Francia, Griezmann eguaglia gli assist di Zidane in nazionale: "Sono molto orgoglioso" Calcio NOSTRO•oggi, 18:56Vedi il riassunto di Francia - DanimarcaAvevano bisogno di molte occasioni, ma alla fine la Francia è riuscita a superare il ...Mbappé si accende, Koundé vede il suo tiro ribattuto da Andersen. Griezmann e Giroud dialogano, la difesa danese regge. Francia straripante, ma i biancorossi si difendono soltanto, non riuscendo a ...