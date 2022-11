Zazzaroni | “Lotta Scudetto? Milan | Inter e Juventus non mi convincono”

Milan News 24

... Guillermo Mariotto, Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino, Ivane Carolyn Smith, è tutto ...mandare un sms o fare una telefonata al numero 45521 per sostenere la campagna di ricerca per la...... si tratta della giurata Carolyn Smith , che come è noto, da annicontro un tumore al seno . ... Smith e Mariotto le hanno dato voto 10 , mentre la Lucarelli ha dato voto 8 e9 , per un ... Lotta Scudetto, Zazzaroni: «Milan, Inter e Juve non convincono» Lotta Scudetto, Zazzaroni: «Milan, Inter e Juve non convincono». Le dichiarazioni del giornalista Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, parla così della lotta Scudetto. Le sue parole a O ...Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha parlato della lotta salvezza esprimendo un parere negativo su Sampdoria e Verona. Ecco l’analisi del giornalista. DICHIARAZIONI – «Voto 4 a ...