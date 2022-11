Violenza donne | M5S-Civica Raggi | “Non solo parole | approvare proposta su alloggi d’emergenza” 

Leggi su italiasera

(Di venerdì 25 novembre 2022) “Nella Giornata per l’eliminazione dellacontro le, noi del Movimento 5 Stelle di Roma e della ListaVirginiaci uniamo alle tante personalità che esprimono solidarietà e partecipazione. Oltre alle, tuttavia, è anche doveroso chiederci cosa possiamo fare per contribuire a risolvere il problema. Noi, partendo da diversi Municipi, abbiamo portato in Commissione Pari Opportunità unamolto precisa: far sì che lefuggite dalle loro abitazioni possano trovare uno di emergenza negli hotel. Una sistemazione provvisoria per le prime 24-48 ore, che garantirebbe alle vittime di abusi un posto sicuro in attesa di iniziare il percorso di assistenza. La risposta della maggioranza è stata quella di ...