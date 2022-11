Uomini e Donne | matrimonio finito | “Era la mia anima gemella” | l’ex dama è distrutta

(Di venerdì 25 novembre 2022)dopo pochi mesi: “Era la mia”,del trono Over è. È stata una delle protagoniste del trono Over di, ma l’amore lo ha trovato fuori dalla trasmissione di Canale 5. Un amore da favola, che l’ha condotta fino all’altare, nell’agosto del 2021. L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

La VIP chiama in disparte il suo compagno di avventura per confidargli dei gesti che le hanno dato particolarmente fastidio ...La pioggia non è riuscita a fermare l'iniziativa che si è tenuta sulle mura nel primo pomeriggio di oggi, 25 novembre, in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne. È stat ...