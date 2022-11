(Di venerdì 25 novembre 2022) Lucianoha ricordato Diego Armandoai microfoni di Punto Nuovo Sport Show. L’ex dirigente del Napoli, che arrivò a nella società azzurra nel periodo di, ricorda El Diez, così: «Oggi è una giornata particolare, ho avuto la fortuna di viverecome pochi. E’ stato spesso descritto in maniera maldestra, ma è stata unadissima persona. I problemi che ha avuto sono noti a tutti, ma in campo era uned era un uomo straordinario. Senza intoppi, avrebbe giocato fino a 50 anni». Sucome persona «A Diego gli si poteva chiedere qualsiasi cosa, era una persona che cercava il bene altrui». Il ricordo più che custodisce «Di Diego ne ho tantissimi… Ho visto fare ...

IlNapolista

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Luciano, ex dirigente del Napoli: "Oggi è una giornata particolare, ho avuto la fortuna di viverecome pochi. E' stato spesso descritto in maniera maldestra, ma è stata una grandissima persona.Non ci sembra che la squadra friulana abbia molte chance di uscire indenne dal, anche se, dell'ultima vittoria dei napoletani contro l'Empoli, riteniamo siano da attenzionare soprattutto i ... Moggi: «Maradona-Messi Messi è un gran giocatore, Maradona era un fuoriclasse» A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Luciano Moggi, ex dirigente del Napoli ...Luciano Moggi ha raccontato un retroscena relativo alle sue dimissioni da direttore generale del Napoli quando c'era ancora Maradona in squadra.