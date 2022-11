Ladri in canonica mentre il parroco è a celebrare la messa

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 25 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoirrompono nellamettendo tutto a soqquadro, ma non portano via nulla. Un fatto grave accaduto tra le 18 e le 20 di ieri, giovedì 24 novembre, nelladella parrocchia di San Andrea Apostolo a Cautano. L’accaduto è stato denunciato daldel paese Monsignor Don Aldo Mucci che, una volta rientrato si è reso conto che tutte le stanze erano state messe a soqquadro. I malviventi hanno approfittato dell’assenza del sacerdote, in quel momento in un’altra chiesa ala, e hanno fatto irruzione nella. Isono entrati dopo aver forzato una finestra sul retro che affaccia sul giardino e agendo indisturbati hanno messo tutto sottosopra aprendo ogni cassetto e armadio. ...