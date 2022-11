Calcio | il Pioppo sfida in casa il Palermo

Leggi su filodirettomonreale

(Di venerdì 25 novembre 2022) IlFutsal torna a giocare tra le mura amiche, grande entusiasmo per questa seconda partitalinga. La sesta giornata del campionato di Serie D vede i gialloverdi impegnati contro la VE. CO.C5. Per i gialloverdi si tratta della seconda e ultima partita del girone d’andata contro una squadra che non fa classifica; in occasione di tali partite verranno conteggiati solo gli eventuali provvedimenti disciplinari. Mosca e la sua rosa daranno il massimo, come sempre d’altronde, per continuare la scia di vittorie consecutive e per dimostrare ai propri tifosi la voglia di migliorare sempre più. A questi va il più sincero ringraziamento da parte della società per l’amore e la passione con cui accompagnano i gialloverdi in occasione di ogni partita. Appuntamento domani 26 novembre alle ore 15.30 presso il Campo Archimede ...