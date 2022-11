(Di giovedì 24 novembre 2022) Bergamo. Lavori in corso dalle prime ore di questa mattina inper consentire il rinnovo del patrimonio arboreo accanto a Palazzo Frizzoni e al monumento ai Fratelli Calvi: sono infatti iniziate le operazioni per la sostituzione di tre sofore in condizioni di instabilità grave con nuovi esemplari che il Comune di Bergamo ha già individuato e che saranno trapiantati entro le prossime due settimane. Un’inevitabile operazione, scongiurata più volte e ormai non più rinviabile, quella del taglio delle 3: son state ben due le valutazioni svolte da agronomi professionisti – al primo responso di abbattimento, l’Amministrazione ha chiesto un ulteriore parere, nel tentativo di scongiurare il taglio delle, ma anche la seconda relazione ha confermato le condizioni irreversibili delle ...

BergamoNews.it

Gli ultimi attacchi hanno ucciso 10 persone e disconnessocentrali nucleari dalla rete. Il ministero dell Energia ucraino afferma che le forniture sono statealla "stragrande maggioranza ...E dopo 5 conferenze stampa in cui le domande sono state sistematicamentedopo 4 - 5 ... Meloni parla ditasse piatte per rilanciare la crescita e semplificare: il 15% per le partite Iva che ... Tagliate tre piante in piazza Matteotti: “Erano pericolanti e malate” Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...