Skriniar prende tempo | rinviato l' incontro | lo slovacco riflette Ma l' Inter ha fiducia

Fcinternews.it

Assalto respinto All'Inter nessuno ha mai detto o fatto capire che il futuro di Milansarebbe stato lontano da Milano, semplicemente le logiche del mercato hanno reso lo slovacco il ...L'Intertroppi gol La possibile soluzione di Inzaghi L'Inter, quest'anno,troppi gol. Dumfries e Dimarco sulla linea dei terzini garantirebbero più copertura, cone Acerbi (o ... GdS - Skriniar ha scelto l'Inter: no al PSG, scelta tecnica e di vita. Firma a breve, cifre e dettagli Per continuare a fornirti un’informazione di qualità: • Abbonati a GPRO e goditi tutto il sito, compresi i contenuti esclusivi di G+, SENZA PUBBLICITA’ L’attesa genera ansia, timore dell’imprevisto. E ...Il difensore avrebbe dovuto incontrare l'Inter ma è in vacanza e si aspetta un aumento dell'offerta già presentata da club ...