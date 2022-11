Santina | sparita come Angela Celentano e Denise Pipitone | cosa apparirà sui bancomat

PalermoToday

Dopo aver trascorso la notte con un uomo conosciuto sui social, ènel nulla. Infine, si andrà a Palermo dove non si trova la piccola, bambina di appena sei anni, scomparsa il 23 ......mostra come potrebbe essereoggi (avrebbe 38 anni): 'Non lo faremo, non lo faremo assolutamente, non abbandoneremo questa storia' ha promesso la conduttrice ai familiari della bambina... Il caso di Santina Renda torna a "Chi l'ha visto": "Ecco come potrebbe essere oggi" Che fine ha fatto Santina Renda La ragazzina rapita 32 anni fa a Palermo non è più tornata a casa, ma i familiari non hanno perso la speranza di poterla riabbracciare un giorno. Il suo caso è stato ...È pronto l'age progression di Santina Renda: sarà nello stesso circuito grazie al quale è stata riportata in auge la ricerca di Angela Celentano ...