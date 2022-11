Qatar | scontri tra tifosi argentini e messicani – VIDEO

(Di giovedì 24 novembre 2022) Dopo la sconfitte dell’Argentina contro l’Arabia Saudita e il pareggio del Messico con la Polonia, sabato le due formazioni si incontreranno in uno scontro diretto che sta già animando i. Mercoledì sera infatti, come riporta Espn Mexico, ci sono statiper le strade deltradell’Argentina e del Messico LA BATTAGLIA SUL CAMPO È ARMATACONTRO GLIPochi giorni dopo la partita tra Messico e Argentina gli animi cominciano già a scaldarsi.. SE ARMA LA BATALLA CAMPAL MEXICANOS CONTRA ARGENTINOS A unos cuantos días del partido de México vs Argentina los ánimos ya se comienzan a calentar…pic.twitter.com/bI8hwOPH6B — Omar Niño Noticias (@OmarNNoticias) November 23, 2022 La rivalità tra le due squadre risale alle eliminazioni del Messico ...

Argentina e Messico si sono già rese protagoniste di diversi scontri tra tifosi durante la notte a Doha : all'interno di un locale sono scattati degli scontri caratterizzati da insulti, pugni e lanci di bottiglie. Secondo quanto riportato dai media, ci sarebbero anche dei feriti, la Fifa avrebbe anche aperto un procedimento disciplinare nei confronti delle due federazioni. Mondiali Qatar 2022: Argentina e Messico protagoniste di scontri tra tifoserie nei locali notturni, spuntano vari feriti. È di un numero imprecisato di feriti il bilancio degli scontri fra tifosi dell'Argentina e del Messico avvenuti nella notte scorsa a Doha. Lo riferiscono alcune emittenti messicane, secondo cui "dopo ..."