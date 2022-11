Belgio | Lukaku torna ad allenarsi in gruppo Martinez | “Vedremo come reagirà il suo corpo”

Commenta per primo Roberto Martinez , ct delieri vittorioso di misura sul Canada, ha parlato in conferenza stampa dando un importante aggiornamento sul centravanti dell'Inter Romelu, alle prese con un infortunio da agosto e in ...Il(senza) batte il Canada 1 - 0 ma non brilla: Courtois para un rigore e Batshuayi segna La Spagna dà spettacolo: sette gol al Costa Rica, Gavi e Pedri protagonisti Germania - Giappone ...Il capitano del Canada Hutchinson raggiunge un record nella storia dei Mondiali in una serata speciale per la sua nazionale. Il centrocampista del Besiktas, infatti, è il più vecchio calciatore a part ...Buone notizie per il Belgio: Romelu Lukaku si è allenato in gruppo e scalpita per giocatore domenica contro il Marocco. "Ora vedremo come reagirà ...