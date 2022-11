Spunta un anello al dito di Noemi Bocchi | possibile matrimonio in vista con Totti?

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Aldicompare un maxi-brillante da 5 carati e molti iniziano a chiedersi se tra lei e l’ex capitano della Roma Francescosiano previste a breve delle nozze. Non è dato sapere se si sia trattato di un semplice regalo o di una proposta ufficiale, dagli ambienti vicini alla coppia trapela che i due possano aver già deciso di avere un figlio insieme, ma la novità rimette tutto in discussione. L’è stato notato nel corso dei Globe Soccer Awards 2022, che si sono svolti a Dubai, aldella 34enne. Si è trattato della prima uscita pubblica ufficiale della coppia. Il settimanale Chi ha notato il dettaglio. Secondo la testata diretta da Alfonso Signorini il gioiello sarebbe stato comprato in una boutique di Roma della quale è cliente da ...

L'anello scelto lo scorso dicembre da Totti Secondo le informazioni del settimanale "Chi", l'anello da 5 carati sarebbe stato ordinato da Francesco Totti a dicembre dello scorso anno in una ... tutte le foto della passione UNA FIDANZATA PREZIOSA Francesco Totti e Noemi Bocchi, anello da 5 carati INNAMORATI Cristian Totti e Melissa Monti insieme sui social MAMMA DA GIUGNO ... Noemi Bocchi mostra orgogliosa il prezioso regalo di Francesco Totti ma sembra non sia un dono così recente Da quanto tempo è iniziata la storia tra Francesco Totti e Noemi Bocchi Tutti pensano che s ...