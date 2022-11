Furore | travolta dal mare in tempesta | turista muore annegata | salvo il marito

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ di origine argentina la donna di 36 anni che questa mattina è morta dopo esseredalle onde sugli scogli a, dove si era recata a fare una passeggiata con il, un uomo di 52 anni. Secondo una prima ricostruzione la coppia, che alloggia in un B&b a Positano, stava fotografando ilinquando è statae buttata inda una grossa onda. L’uomo è riuscito a salvarsi grazie all’intervento di un residente del posto che ha lanciato una cima al quale lo stesso è riuscito ad aggrapparsi. Nulla da fare invece per la donna. Sul posto gli uomini della capitaneria di porto di Amalfi. La tragedia ha analogie con un episodio analogo che si verificò nel 2018. In quel caso furono quattro i turisti di ...

