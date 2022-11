Agenzia ANSA

La capitale della Cina, Pechino, e' un calderone di terrore e stanchezza mentre i cordoli del virus si stringono e leanti -si inaspriscono, a quasi tre anni dall'inizio della ...A due settimane dal comunicato con cui Apple avvertiva i clienti dei ritardi nella produzione dei nuovi iPhone 14 Pro a causa dellein Cina, la Mela deve gestire un'altra grana, ovvero un'ondata di proteste negli stabilimenti di Foxconn, storico partner della casa di Cupertino e non solo. Foxconn è responsabile ... Covid, restrizioni piu' aspre in Cina: strade deserte e negozi chiusi a Pechino - Mondo Uffici e attivita' commerciali chiusi, ristoranti vuoti e la paura di essere bloccati da un momento all'altro nel cosiddetto lockdown. La ...A due settimane dal comunicato con cui Apple avvertiva i clienti dei ritardi nella produzione dei nuovi iPhone 14 Pro a causa delle restrizioni COVID in Cina, la Mela deve gestire un'altra grana, ...