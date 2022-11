Sicurezza a scuola diritto inalienabile ma in un anno 45 crolli | intervengono Valditara e Musumeci

C'è il tema drammatico dell' edilizia scolastica , lanelle scuole sarà seguito da me e ... Le news dellain primo piano, oggi: https://www.tecnicadellascuola.it/le - notizie - del - ......sono rimaste ferite in seguito a un attacco russo contro gente in fila per il pane in unadi ...nello storico Monastero delle Grotte a Kiev da parte dei servizi d'intelligence e di...In occasione della ricorrenza annuale, il 22 novembre, l’Istituto diffonde una sintesi dei progetti formativi realizzati sul territorio in tema di prevenzione e salute insieme ai dati su infortuni sco ...In vista della prossima edizione di DIDACTA ITALIA, che si svolgerà alla Fortezza da Basso di Firenze dall’8 al 10 marzo 2023, è stato siglato un accordo fra Firenze Fiera e Pentastudio, titolare del ...