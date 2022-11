Roma | ecco The Ocean Race | giro del mondo in equipaggio con arrivo a Genova

(Di martedì 22 novembre 2022) Festa al CONI per la presentazione dell', il più famosodela vela che nel 2023 arriverà per la prima volta in Italia, a, il prossimo 24 giugno. 'Lo stesso giorno in cui ...

Ma torniamo a quella notte di maggio del 2019, la stessa in cui auna 21enne veniva violentata ... trovato un coltello nell'auto di De Pau: potrebbe essere l'arma dei delitti Killer di Prati,...... a, dove erano stati trovati i cadaveri di due escort cinesi, che solo ieri sono stati ... Killer di Prati,l'appartamento alla Balduina: palestra, idromassaggio e tv in bagno Dalle indagini ...Presentato alla sede del Coni il più antico periplo della terra che per la prima volta arriverà in Italia. Partenza a gennaio da Alicante e arrivo in Liguria a giugno ...L’attaccante è sbarcato ieri pomeriggio a FIumicino insieme alla fidanzata e all’agente. Ha scelto il club giallorosso grazie alla videochiamata di Mourinho ...