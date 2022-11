Problemi di insonnia? l’Arsenicum album è il rimedio naturale che fa per te

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 22 novembre 2022) dott. Marco Tortorici Occhi sbarrati alle tre di notte? In questo caso per poter dormire senza bruschi risvegli non esistono solo gli ansiolitici. Nella nostra esperienza, fatta da tanti anni di lavoro, come farmacisti, possiamo dire che unveramente sorprendente è il nostro Arsenicum: unomeopatico definito “cronometro”, efficace per quel tipo diche provoca dei risvegli, costanti, alle tre di notte. Arsenicumriesce a spezzare questo ritmo e diversamente dai prodotti ansiolitici non dà assuefazione né tantomeno dipendenza. Info: dott. Marco Tortorici, esperti in omeopatia dal 1985 tel. 06 6858 6674