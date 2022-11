Pedullà | “Mercato | news su Bellingham | Caicedo | Rabiot e Thuram” | VIDEO

(Di martedì 22 novembre 2022) Alfredofornisce le ultimedisu quattro giocatori impegnati ai Mondiali in Qatar. Tra questi Marcusche, secondo le ultime indiscrezioni, piacerebbe anche al Milan e non soltanto a Inter e Juventus. Il punto nel

La Juventus ha qualcosa di grosso in serbo. Ne è sicuro Alfredo. L'esperto dia Sportitalia assicura che il contingente dei serbi bianconero, che già conta su Vlahovic e Kostic, si arricchirà di un altro top - player. Nessun mistero, si tratta di ...... nessun confronto democratico In un comunicato, il preside del liceo Tasso, Paolo, ha ... che pesa le competenze per consegnarle aldel lavoro. Chi non ce la fa è fuori, dimenticato, ...