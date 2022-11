Oriana e Antonino provano a fare pace | il discorso di Spinalbese nella notte

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 22 novembre 2022)casa del Grande Fratello VIP 7 si litiga ma si fa anchee forse laha portato consiglio.infatti hanno deciso di chiarirsi dopo la puntata del Grande Fratello VIp in onda il 21 novembre. I due per un paio di giorni non si erano rivolti la parola ma ieri c’è stato un faccia a faccia durante il quale, l’ex di Belen, ha provato a spiegare ail perchè di alcuni suoi atteggiamenti. “Sono arrabbiata con te! Tu hai detto che hai paura di stare con me! Tu mi hai detto che ‘il problema non sei tu ma sono io’, questa frase la dicevo io ai ragazzi quando non mi interessava più conoscerli. Quindi se tu me l’hai detta significa che non vuoi più conoscermi” ha dettoparlando con. ...