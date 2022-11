La scuola non fa emergere il talento

Leggi su panorama

(Di martedì 22 novembre 2022) I voti non sono la cosa più importante, ma un votaccio fa sempre notizia, specie se a prenderlo è qualcuno che poi si è affermato, magari proprio nell’ambito culturale. E’ il caso di Dino Buzzati, nome noto della nostra letteratura contemporanea anche se mai letto e amato abbastanza, che in questi giorni è finito sui giornali non per il cinquantesimo anniversario della morte, o per una fiction che lo racconta, o per un’edizione critica della sua opera che abbia riscosso successo e lettura, ma perché è stata resa pubblica la sua pagella della maturità del 1924 da cui emergono valutazioni per nulla eccellenti, tra cui spicca uno striminzito 6 in italiano. Come dire che lanon è stata in grado nemmeno di capire che quel ragazzo lì sapesse scrivere, come poi ha dimostrato di saper fare, e bene, almeno a chi si è scomodato a leggerne qualche pagina, oltre a fare le ...