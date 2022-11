Con l’aiuto del cielo | dal 22 novembre su Canale 5

(Di martedì 22 novembre 2022) Al via in Italia Con l'aiuto delserie tv su5! Scopri i dettagli su uscita, trama, episodi e streaming del crime franco-belga Tvserial.it.

"Caro Roberto, in Liguria non scorderemo i tuoi consigli e'... "Caro Roberto, in Liguria non scorderemo i tuoi consigli e... Renato Schifani , ricorda cheMaroni "abbiamo condiviso tanti ...costa attualmente ogni mese tra i 600 e i 700 milioni di euro. A settembre, per esempio, sono stati spesi 638 milioni di euro per il reddito di cittadinanza. Solola fuoriuscita degli ...