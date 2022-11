Mario Kart 8 Deluxe | in arrivo il Booster Course Pass

(Di lunedì 21 novembre 2022)è un titolo che non ha bisogno certo di presentazioni, ma solo di nuovi percorsi perciò tenetevi forte per l’delGli ultimi aggiornamenti dei percorsi disono stati tra gli argomenti di cui ci siamo maggiormente occupati negli ultimi giorni, oltre a qualche occhiata in salsa retrogaming ai capitoli precedenti della serie, ed ora possiamo finalmente svelare quali sono quelli ina dicembre grazie al: ecco i nuovi percorsi di dicembre Come avrete ben capito, di...

Tra poco più di due settimane8 Deluxe si amplia ancora : Nintendo ha infatti annunciato che dal 7 dicembre saranno disponibili otto nuovi tracciati, come terzo aggiornamento del DLC 'Booster Course Pass'. Forse il ...8 Deluxe è il gioco perfetto per Natale, e proprio in tempo per le festività si aggiorna con altri percorsi aggiuntivi. La nuova serie di tracciati, che si possono ottenere con il Pass ...Mario Kart 8 Deluxe non ha bisogno di presentazioni, ma solo di nuovi percorsi perciò tenetevi forte per l'arrivo del Booster Course Pass!Nintendo ha rivelato il prossimo lotto di piste per il Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass. Otto nuovi brani arriveranno nel gioco per Nintendo Switch ...