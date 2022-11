CalcioMercato.it

Calciomercato, tutto su Thuram - Incontro a Doha per anticipare Bayern e Juve Marcus Thuram ©LaPresseIl Mondiale è ufficialmente iniziato con la gara inaugurale tra Qatar ed Ecuador, vinta dai ...Unache metterebbe in difficoltà almeno la metà delle squadre del campionato, tra le quali ... Intanto La Russa si è informato sulla sua: 'Fammi capire com'è messa', Lotito gli chiede una ... L’Inter la spesa in Qatar: blitz Ausilio per il colpo di gennaio L'Inter è presente in Qatar per il Mondiale e per lavorare al mercato: blitz di Ausilio per riuscire ad anticipare la concorrenza ...L'Inter ha iniziato a sondare il mercato mettendo nel mirino un attaccante. Per prenderlo, però, Marotta dovrà anticipare i tempi.