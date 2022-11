Inghilterra-Iran 0-0 LIVE | Mount sfiora il vantaggio | traversa di Maguire

Mondiali Qatar, oggi: la sfida alla Fifa (e al regime). Kane: 'Indosserò la fascia 'one love'' Mondiali Qatar, il dress code per le Wags: 'Niente ombelico in vista e minigonne'. E ...Alla vigilia della partita contro l', il capitano della nazionale di calcio dell', Ehsan Hajsafi, ha espresso pubblicamente solidarietà con le manifestazioni nel Paese represse nel ...La nazionale dell’Iran non ha cantato l’inno nazionale, nell’immediato prepartita della sfida contro l’Inghilterra, al mondiale di Qatar2022. La protesta è in aperto dissenso con l’attuale regime di T ...Così il ct dell'Inghilterra, Gareth Southgate, alla vigilia dell'esordio a Qatar 2022 contro l'Iran, ha confermato che la sua nazionale tornera' a inginocchiarsi prima delle partite per Black Lives ...