Sovranità energetica | nel libro di Giubilei un’analisi chiara e accessibile

(Di domenica 20 novembre 2022) L’ultimo studio di Francesco, firma de Il Giornale, editore e apprezzato saggista, intitolato ‘. Dagli errori della transizione ecologica alla guerra in Ucraina’, (Ed.Regnani Editore, Roma, 2022), conquista il lettore per profondità d’analisi e chiarezza espositiva, pur trattando di tematiche tradizionalmente considerate materia per specialisti del settore. L’autore offre una chiave di lettura politica ed economica, nonché culturale, alle questioni energetiche, mettendo a fuoco tanto le criticità quanto le opportunità insite nelle transizioni in atto. Il passaggio dai combustibili fossili, petrolio e carbone su tutti, a risorse meno inquinanti per l’ambiente, quali l’elettrico, il solare e l’eolico, senza dimenticare l’idrogeno “verde” o il nodo problematico rappresentato dal ...