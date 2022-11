Bonaccini e De Micheli (aspettando Schlein) i primi candidati alla segreteria Pd

... e aspettando Elly Schlein che potrà candidarsi quando saranno cambiate le regole nel partito, oggi arrivano le candidature ufficiali di Stefanoe Paola De. Della deputata Pd si ...Da qui alle prossime settimane scenderanno in campo gli aspiranti alla successione di Enrico Letta. Da Stefano, a Paola De, a Elly Schlein, a Dario Nardella. Magari ci sarebbe stato anche l'astro nascente Aboubakar Soumahoro, se non fosse incappato in un'inchiesta giudiziaria sulle ...Il governatore dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, si candida ufficialmente per la segreteria del Partito democratico ...Da mesi si parla di una sua discesa in campo. Le ultime riserve sciolte dopo l'annuncio di Letta sulle date delle primarie ...