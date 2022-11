WhatsApp | arriva la chat con sé stessi | ecco a cosa serve

Leggi su periodicoitaliano

(Di sabato 19 novembre 2022) Continua a crescere sempre di più l’importanza dinella gestione delle proprie comunicazioni e non solo, motivo per cui è stato annunciato anche l’imminente arrivo dellacon sé. Vi è mai capitato di usarecome archivio personale magari sfruttando lacon una persona a voi intima con la quale poter condividere informazioni personali molto delicate e non solo? La risposta a questa domanda sarà sicuramente positiva perché fare in modo che rimanga tutto in unacon un’altra persona vuol dire avere un costante promemoria di ciò che ci, chiedendo all’altro anche di ricordarci alcune cose importanti. Inoltre, allo stesso tempo è stato anche riscontrato come molti utenti sfruttino lacon sé ...